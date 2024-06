"Sunt mândru de colegii mei" / "Vom face meciuri foarte bune la EURO". Declarații aiuritoare ale tricolorilor după 0-0 cu Liechtenstein

Nicolae Stanciu a declarat, vineri seară, că nu are ce să le reproşeze colegilor după meciul naţionalei cu Liechtenstein, scor 0-0.

“Cred că dezamăgeşte rezultatul, faptul că nu am marcat, dar per total cred că nu am ce să le reproşez colegilor. Doar faptul că nu am fost sută la sută concentraţi în faţa porţii. Sunt mândru de colegii mei, de cum au jucat şi de ocaziile create”, a spus Stanciu la Digi Sport.

Florinel Coman este optimist înainte de Euro 2024: “Un eşec într-un amical. Ştiam ce ne aştepta. Din păcate nu am reuşit să marcăm la primele ocazii. Ne-am fi făcut un meci mai uşor. Pozitiv este că nu s-a accidentat nimeni. Cred că vom face meciuri foarte bune, cu rezultate pozitive la Euro”.

Naţionala României a terminat la egalitate cu selecţionata din Liechtenstein, scor 0-0, vineri seară, pe stadionul Steaua. A fost ultimul meci amical înainte de participarea la Campionatul European din 2024.