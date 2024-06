Edi Iordănescu ne avertizează: ”Să fie pregătiți pentru momente grele”

Selecţionerul Edward Iordănescu a afirmat, vineri, într-un interviu, difuzat pe canalul de YouTube al FRF, că Ucraina, prima adversară de la EURO 2024, are experienţa turneelor finale, ceea reprezintă un atu faţă de echipa naţională de fotbal a României.

"Simt echipa motivată, capacitată, este foarte important însă să fim şi echilibraţi, ştim foarte bine ce avem de făcut. Suntem conştienţi că Ucraina este o echipă cu foarte multe calităţi individuale, au jucători la echipele de top din Europa şi sunt 15 sau 16 jucători care au fost şi la ultimul turneu final, asta înseamnă experienţă şi e un atu în plus comparativ cu noi", a declarat Iordănescu.

El a afirmat totodată că îşi doreşte ca România să stea cât mai mult la Campionatul European din Germania.

"După opt ani suntem din nou în lumea bună a fotbalului, este ceea ce ne-am dorit. Pregătirea a fost complexă, cu o selecţie atentă, cu multă muncă, seriozitate şi am avut şansa să construim un grup frumos în final. Ne dorim să stăm cât mai mult în Germania, asta este clar, şi pentru asta ar trebui să producem rezultate. Dar noi am învăţat că trebuie să o luăm pas cu pas, să punem tot ce avem mai bun, să intrăm cu personalitate şi responsabilitate, cu respect faţă de adversar, dar cu încredere în forţele noastre. Dacă vom proceda aşa, sunt sigur că România poate face o performanţă frumoasă, mai ales că nu avem o istorie foarte bogată în privinţa campionatelor europene. Şi este o şansă în plus pentru această generaţie. Acest grup ştie ce are de făcut, suntem pregătiţi pentru asta, rămâne de văzut cât putem să demonstrăm şi pe teren", a completat selecţionerul.

"Privim EURO cu mult entuziasm şi cu multă energie pozitivă, cu speranţă, dar în acelaşi timp extrem de responsabili. Şi suntem capacitaţi pentru că reprezentăm România. E o bucurie pentru mine, dar şi o responsabilitate, pentru că îmi doresc împreună cu grupul frumos pe care l-am format să reprezentăm cu cinste România. La final să dea Dumnezeu să adunăm puncte suficiente pentru a face un prim pas pentru ieşire din grupe. Sunt momente unice, pentru care un antrenor munceşte şi visează, este un vis împlinit. Am realizat o calificare frumoasă şi ne dorim să prelungim acest moment cât mai mult. Acum este o nouă provocare, la un cu totul alt nivel, este ceea ce am produs noi prin performanţele pe care am făcut-o. Am câştigat aceste momente unice, vrem să le trăim la maximum, dar vrem să ieşim bine din ele şi să fie o lecţie atât pentru noi cât şi pentru generaţiile care urmează, şi anume că se poate atunci când dai totul şi când pui ce e mai bun în joc", a adăugat acesta.

Tatăl său, fostul selecţioner Anghel Iordănescu, a avut un rol important în formarea tehnicianului Edward Iordănescu.

"Tatăl meu are un rol mare, pentru că de la el mi-am însuşit foarte multe lucruri şi pentru mine a fost tot timpul un mentor, a fost mai mult decât tatăl meu. În plan profesional, cu siguranţă să ai un părinte care a fost la patru turnee finale împreună cu echipa naţională, care a scris istorie, este un motiv de bucurie, dar şi un reper. Mai departe, povestea ne-am scris-o noi. Sigur, mi-am însuşit foarte multe lucruri de la el, dar nu sunt foarte confortabil să vorbesc despre ele, pentru că lumea trebuie să le descopere şi să le aprecieze, sau nu. Dar pot să spun că etica muncii a fost ceva foarte important pentru mine", a afirmat tehnicianul.

Edward Iordănescu le-a transmis suporterilor români care vor asista la partidele de la EURO 2024 că trebuie să se aştepte şi la momente mai grele: "Vreau să le transmit suporterilor români că vrem să fie alături de noi şi că trebuie să fie pregătiţi şi pentru momente mai grele. Sunt normale la un astfel de nivel, trebuie să se încarce cu răbdare, cu energie şi atunci când va fi mai greu pentru noi, să fie prezenţi şi să ne facă să simţim asta, pentru că împreună cu siguranţă avem o cu totul altă forţă".

La turneul final al Campionatului European din Germania (14 iunie-14 iulie), România va debuta pe 17 iunie, împotriva Ucrainei, la Munchen, iar apoi va mai înfrunta în Grupa E selecţionatele Belgiei, pe 22 iunie la Koln, şi Slovaciei, pe 26 iunie la Frankfurt.

