Ce-a avut de spus Edi Iordănescu după unul dintre cele mai umilitoare rezultate din istoria naționalei

Edi Iordănescu

Selecţionerul Edward Iordănescu a văzut multe lucruri bune în evoluţia tricolorilor în meciul cu Liechtenstein, încheiat însă la egalitate, 0-0, la Bucureşti, cu echipa de pe locul 202 în ierarhia FIFA.

„Îmi prezint regretul in fata suporterilor, în numele meu şi al echipei. Orice supărare au aş vrea să o reverse asupra mea, nu asupra echipei. Au fost multe lucruri bune, dar ne-a lipsit claritatea la finalizare. Am avut atâtea situaţii, au funcţionat, am avut un atac poziţional destul de bun. Ne-a lipsit golul, trebuie să învăţăm din asta şi să sperăm că şansa va veni şi ea. Eu nu eram interesat de un scor fluviu ci doar să câştigăm, petru moralul echipei. E o seară care nu ne bucură dar nu avem timp să stăm prea mult cu regrete. În seara asta trebuia mai multă forţă şi inspiraţie în faţa porţii şi alta era situaţia”, a declarat Edi Iordănescu.

Selecţionerul a anunţat lotul naţionalei pentru Euro 2024. De pe lista de 28 de jucători, vor fi lăsați acasă Răzvan Sava (CFR Cluj) și Constantin Grameni (Farul).

„Le mulțumesc în mod deosebit lui Răzvan Sava și Constantin Grameni, jucători care au fost alături de noi în aceste zile și care au acceptat să renunțe din puținele zile de vacanță pentru a profita de oportunitatea unui cantonament al României în pregătirea EURO 2024.

Dar sunt convins că această șansă le va fi de mare ajutor iar convocările ulterioare, pe care trebuie să le câștige evidențiindu-se așa cum au făcut-o în ultima perioadă, îi vor găsi deja integrați în familia echipei naționale, în urma acestei acțiuni.Închei cu un mesaj scurt pe care îl simt cu toată inima: fiți alături de România până la final, vom da totul până la final!”, a fost mesajul selecționerului Edi Iordănescu pentru Sava și Grameni

LOTUL CONVOCAT PENTRU EURO 2024

PORTARI

Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 21/0), Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 11/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0));

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 17/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 7/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 17/0), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 2/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 20/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 27/2), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 27/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 35/2);

MIJLOCAȘI

Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 17/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 18/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 37/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 55/3), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 70/14), Adrian ȘUT (FCSB, 2/0), Darius OLARU (FCSB, 18/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 24/7), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 21/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 35/5), Florinel COMAN (FCSB, 15/1);

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 11/2), George PUȘCAȘ (Bari | Italia, 42/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 37/5), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 2/0).