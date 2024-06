Euro 2024, imagini uluitoare la primul antrenament al României. Ce s-a întâmplat în Germania

România a efectuat marți, 11 iunie, primul antrenament în Germania în vederea participării la Campionatul European, care va debuta vineri.

Astfel, aproape 5.000 de suporteri români au ținut să fie lângă tricolori la prima apariție a acestora pe teren, la o ședință de pregătire deschisă publicului, desfășurată la baza de la Wurzburg.

"Suntem bucuroşi să ne aflăm aici şi că mulţi suporteri au venit să ne vadă la antrenament. Şi sperăm să avem un număr mare de fani la fiecare meci pe care îl vom disputa aici. Poate suporterii nu îşi dau seama cât de importanţi sunt ei în momentele dificile... dar un ”Hai, România” strigat de tot stadionul îţi dă o energie incredibilă.

Este foarte mult entuziasm aici pentru noi... din momentul în care am aterizat am văzut cum am fost primiţi şi câţi români au venit aici pentru noi. Este un sentiment de mândrie să ne aflăm aici pentru că este un lucru pentru care am muncit şi pe care ni l-am dorit", a recunoscut fundaşul Radu Drăgușin.

România va debuta la EURO 2024 pe 17 iunie, împotriva Ucrainei, la Munchen, iar apoi va mai înfrunta în Grupa E selecţionatele Belgiei, pe 22 iunie la Koln, şi Slovaciei, pe 26 iunie la Frankfurt.

