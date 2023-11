EURO 2024: se știu 20 de echipe calificate. Ce naționale luptă pentru ultimele patru locuri disponibile la turneul final din Germania

Până în acest moment, și-au asigurat prezența la turneul final 20 de naționale.

Acestea sunt: Germania (gazda turneului), Spania, Scoţia, Franţa, Olanda, Anglia, Italia, Belgia, Austria, Turcia, Ungaria, Serbia, Portugalia, Slovacia, Albania, Cehia, Danemarca, Slovenia, Elveţia şi România.

Locul 21 va fi atribuit în această seară în urma încheierii partidelor din Grupa D. Croația și Țara Galilor își dispută de la distanță acest loc, naționala lui Modric având 13 puncte și un meci acasă cu Armenia. Țara Galilor are 11 puncte și joacă acasă cu Turcia, sperând într-un miracol din partea armenilor la Zagreb.

Ultimele trei naționale calificate le vom afla abia în urma play-off-urilor din Liga Națiunilor, care se vor juca în luna martie.

Mergând pe scenariul foarte probabil prin care Croația își va asigura calificarea, meciurile din play-off-ul Ligii Națiunilor care vor decide ultimele calificate ar fi următoarele (semifinale 21 martie, finale 26 martie)

Grupa A

Polonia - Estonia

Țara Galilor - Finlanda / Ucraina / Islanda

Grupa B

Israel - Ucraina / Islanda

Bosnia - Finlanda / Ucraina

Grupa C

Georgia - Luxemburg

Grecia - Kazahstan

Joi vom avea însă o tragere la sorți extrem de importanță care va decide:

- Ce națiuni vor găzdui finalele pentru EURO

- Care dintre Finlanda/Ucraina/Islanda va intra în Grupa A (celelalte două vor fi plasate în Grupa B)

EURO 2024 Play-offs draw on Thursday will decide:

- Which nations will host the finals

- Which one of Finland/Ukraine/Iceland will enter Path A (remaining two will be placed in Path B) pic.twitter.com/ff8EkSZPlA