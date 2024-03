Filmul dedicat calificării naționalei la EURO 2024 va ajunge și în cinematografe

După 8 ani, România se întoarce la Campionatul European, iar românii vor avea ocazia să vadă întreaga poveste a acestei calificări într-un film-eveniment, ce va fi lansat în data de 17 mai în cinematografele din toată ţara.

Filmul „În inima Naţionalei – Din vestiar până în Germania”, regizat de Remus Achim, va oferi suporterilor o perspectivă unică şi autentică asupra călătoriei echipei naţionale spre EURO 2024. Cu un acces fără precedent în culisele antrenamentelor şi meciurilor, filmul surprinde fidel întregul parcurs al echipei în drumul spre calificare, cu emoţii, dezamăgiri şi bucurii, epuizare şi explozie de energie.

“Filmul este o călătorie fascinantă în culisele echipei naţionale, oferind o experienţă unică şi intimă, cu acces direct în vestiarul tricolorilor. Este o oportunitate extraordinară de a cunoaşte oamenii care poartă cu mândrie tricoul echipei noastre naţionale. În Inima Naţionalei nu este doar o cronică a succesului din preliminariile EURO, ci şi o poveste inspiraţională dedicată copiilor. Ne-am propus să creăm o producţie care să îi motiveze şi să îi aducă mai aproape de iubirea pentru fotbal. Prin acest proiect, Federaţia Română de Fotbal demonstrează încă o dată că este un model în sportul românesc, dar şi printre federaţiile din Europa de Est. Filmul este o călătorie captivantă care te face să simţi pulsul echipei naţionale în cel mai autentic mod posibil”, a declarat preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, potrivit frf.ro.

Filmările cu jucătorii şi staff-ul naţionalei le vor permite românilor să pătrundă pentru prima oară în viaţa intimă a echipei naţionale. Producţia care prezintă viaţa de la lot a tricolorilor aşa cum nu a mai fost arătată publicului până acum va include interviuri exclusive cu actorii principali ai calificării, jucătorii şi selecţionerul Edward Iordănescu, dar şi cu alţi oameni din staff, fiecare povestind experienţa sa unică. Pe scurt, filmul dezvăluie poveştile şi emoţiile din spatele unei calificării în care mulţi nu au crezut. În plus, calitatea deosebită a imaginii şi energia pe care publicul o va simţi vor crea o experienţă minunată pentru orice spectator.

„Am dorit să aducem românii mai aproape de echipa lor de suflet şi să le oferim această experienţă extraordinară alături de jucătorii lor. Filmul va deschide uşile vestiarului echipei naţionale şi va arăta publicului cum s-a trăit din interior această calificare şi cât de mult s-a muncit pentru a ajunge la EURO. Este un proiect la care lucrăm cu pasiune şi dedicare, iar rezultatul va fi un film ce va stârni emoţii şi cred că va reaprinde sentimentul de mândrie naţională. Sunt foarte bucuros că am ocazia să spun această poveste. Şi, deşi este una cu final cunoscut, publicul va avea parte de multe surprize şi va trăi totul la intensitate maximă”, a declarat Remus Achim.

Remus Achim are 41 de ani şi o experienţă de 20 de ani în producţie video şi content digital. Timp de 15 ani a lucrat la PRO TV, fiind implicat în proiectele „Ştirile Pro TV”, „România, te iubesc” şi „După 20 de ani”. Absolvent al Universităţii Media, Facultatea de Jurnalism, în 2003, şi al New York Film Academy, secţia Regie de Film, în 2012, Remus Achim se află la al treilea film documentar regizat, după „Loredana – Never Ending Story”, şi „Burning Picasso”, producţie cu care a participat la mai multe festivaluri de film.

„În inima Naţionalei” va fi o premieră în sportul românesc, publicul urmând să călătorească împreună cu echipa naţională pe toată durata preliminariilor, retrăind toate cele 10 partide din campania de calificare. Filmul va fi distribuit de Forum Film şi va putea fi văzut în cinematografele din toată ţara începând cu 17 mai, înainte de EURO 2024, un moment bun pentru a pune în lumină eforturile depuse de tricolori pentru a ajunge la Campionatul European şi pentru a inspira viitoare performanţe ale tricolorilor şi ale generaţiilor viitoare.

„Sportivii români au nevoie de sprijiul nostru, al tuturor, atât în momentele grele, cât şi în momentele bune. Ne bucurăm că filmul devine un instrument prin care ne arătăm aprecierea faţă de efortul şi performanţele Echipei Naţionale şi ne dorim ca povestea lor să inspire generaţii întregi de viitori sportivi de performanţă”, a declarat Andreea Zidaru, General Manager Forum Film România.

