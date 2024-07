Vedeta Spaniei anunță: "După finala cu Anglia, mă retrag”"

Fundaşul Jesus Navas a anunţat, sâmbătă seară, că finala Euro-2024 dintre Spania şi Anglia va fi ultimul său meci în tricoul La Roja.

"Acesta este ultimul meu meci. Am probleme la şold de ceva timp, dar fotbalul este totul pentru mine. Insist pe dorinţa pe care am avut-o întotdeauna de a da totul. Trebuie să mori în fiecare moment. Este ceva unic şi este un motiv de mândrie pentru mine (să fiu considerat o legendă în Spania). Să ştiu că, dacă continui după atâta timp, este pentru că am muncit din greu", a declarat el . "La 38 de ani, este incredibil să joc încă".

La 38 de ani, fundaşul cu 56 de selecţii (din 2009) a câştigat totul cu La Roja, inclusiv o Cupă Mondială, un Euro şi o Ligă a Naţiunilor. Dar el speră să adauge o ultimă victorie pe Stadionul Olimpic din Berlin. "Anglia este o echipă mare, cu talent individual. Va fi un meci greu, dar jucăm într-o mare competiţie. Ar fi minunat să câştigăm Euro, mai ales pentru coechipierii mei şi pentru fani, care merită", a declarat Jesus Navas.

Aflat sub contract până în decembrie 2024 cu Sevilla, fundaşul dreapta a confirmat că este puţin probabil să rămână la clubul andaluz şi după finalul anului. "Am decis să rămân până în decembrie într-o situaţie complicată pentru Sevilla. Asta e treaba mea ca şi căpitan".

