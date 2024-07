Marc Cucurella, replică genială pentru englezul Gary Neville: l-a desființat în 10 cuvinte

Selecţionata Spaniei a câştigat Campionatul European de fotbal - EURO 2024, duminică seara, pe Olympiastadion din Berlin, după ce a învins Anglia în finală, cu scorul de 2-1 (0-0).

Spania a devenit prima echipă cu patru titluri europene, după cele obţinute în 1964, 2008 şi 2012.

Nico Williams (47) şi Mikel Oyarzabal (87) au marcat pentru "La Roja", în timp ce golul englezilor a fost reuşit de Cole Palmer (73).

Reușita lui Oyarzabal a venit după o pasă a lui Marc Cucurella. Despre fundașul sapniol cu frizură excentrică, Gary Neville spusese că este motivul pentru care Spania nu va merge până la capăt, adică nu va câștiga trofeul.

După finala cu Anglia, Marc Cucurella i-a replicat pe rețelele sociale: "We went all the way, Gary. Thanks for your support" - Am mers până la capăt, Gary. Mulțumesc pentru sprijin!

