Cine e atacantul Germaniei care a băgat un fan în spital înainte de meciul de deschidere: "M-am trezit cântând imnul pe o targă”

Un fan german a primit o lovitură atât de puternică de la Niclas Füllkrug în timpul încălzirii încât a trebuit să fie transportat la spital, vineri, chiar înainte de startul meciului de deschidere dintre Germania şi Scoţia (5-1), de la Euro 2024.

Membru al fan clubului Nationalmannschaft, Kai Flathmann (43 de ani) avea biletul în buzunar pentru meciul de deschidere dintre Germania şi Scoţia (5-1), vineri, la München. De fapt, el se afla în primul rând al tribunei Allianz Arena, în spatele porţii din partea stângă, perfect plasat pentru a se bucura de spectacol şi pentru a urmări intrarea pe teren a jucătorilor lui Julian Nagelsmann. Din nefericire pentru el, a ajuns să urmărească meciul cu scoţienii pe telefonul mobil din spital.

"M-am trezit cântând imnul pe o targă şi nu ştiam dacă să râd sau să plâng. A trebuit să renunţ la visul meu de a merge la meciul de deschidere. Dar nu în fiecare zi suferi o fractură de la o lovitură a lui "Fülle"", a declarat fanul, citat marţi de Bild.

Între timp, Federaţia Germană de Fotbal (DFB) a confirmat incidentul dezvăluit iniţial de tabloidul german, explică agenţia spaniolă de presă EFE. Drept consolare, Füllkrug i-a trimis fanului un tricou semnat, cu un mesaj de scuze, relatează agenţia spaniolă de presă.

Nicklas Fullkrug sent a German fan an apology package with a shirt and personal message after breaking his hand with a stray shot in the warm-up against Scotland 🤕👕

🗣️ "I sang the anthem on the stretcher. I didn't know whether to laugh or cry. I unfortunately had to give up my… pic.twitter.com/A8nsGtTlVb