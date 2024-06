Ce a declarat selecționerul Germaniei înaintea partidei de azi cu Danemarca

Selecţionerul Germaniei, Julian Nagelsmann, s-a declarat mulţumit de evoluţiile echipei sale la Euro 2024, el preciâznd că naţionala este bine pregătită pentru optimi datorită fazei grupelor, relatează AFP.

Germania va înfrunta Danemarca în optimile de finală ale Euro 2024, sâmbătă (22:00), la Dortmund.

"Faza grupelor a fost foarte interesantă pentru noi, pentru că am început cu un meci destul de uşor, mai uşor decât ne aşteptam", a declarat antrenorul german într-o conferinţă de presă, făcând referire la meciul de deschidere, scor 5-1 în faţa Scoţiei. "După aceea, a continuat el, am avut un meci mai complicat cu Ungaria (scor 2-0), care ne-a pus în dificultate din punct de vedere fizic. În cele din urmă, al treilea meci (cu Elveţia, scor 1-1) a fost dificil, deoarece ne-a luat mult timp să egalăm (prin Füllkrug în minutul 90+2). Aşadar, am avut de-a face cu trei situaţii foarte diferite în această fază a grupelor. Suntem bine pregătiţi pentru faza eliminatorie”, a precizat Nagelsmann.

"Este bine să câştigi toate meciurile din grupă cu 3-0, îţi poate da încredere, dar până la urmă, este important pentru echipă să fi trebuit să facă faţă unor situaţii dificile", a afirmat el. Dar", a adăugat el, "sper să câştigăm mai uşor acest meci şi să nu aşteptăm până în ultimul minut pentru a marca un gol”.

Ads