Euro 2024, schimbare de ultimă oră la naționala Germaniei, înaintea meciului de deschidere

Mijlocaşul german Aleksandar Pavlovic ratează Euro 2024 din motive medicale. Selecţionerul Julian Nagelsmann l-a convocat pe Emre Can în locul său, cu trei zile înaintea meciului de deschidere cu Scoţia, a anunţat miercuri tehnicianul, potrivit Reuters.

Germania va începe turneul de pe teren propriu, vineri, împotriva Scoţiei, în Grupa A, din care mai fac parte Ungaria şi Elveţia.

Pavlovic, în vârstă de 20 de ani, legitimat la Bayern Munchen, s-a bucurat de o ascensiune meteorică în acest sezon, care i-a adus convocarea la naţională, dar s-a luptat cu o infecţie care l-a împiedicat să participe la ultimul meci de pregătire împotriva Greciei, săptămâna trecută.

"Am vrut un alt şase în echipă şi am decis să îl nominalizăm pe Emre Can", a precizat Nagelsmann într-un comunicat. "A fost imediat entuziasmat şi a spus că este pregătit să se alăture echipei. Am vrut în echipă un jucător care a jucat multe meciuri şi care ştie cum să facă faţă presiunii. El se potriveşte profilului şi acum îl putem folosi".

Can a avut un sezon încărcat cu Borussia Dortmund, care a ajuns în finala Ligii Campionilor, unde a pierdut în faţa echipei Real Madrid.

Absenţa lui Pavlovic ar putea să nu fie o lovitură masivă pentru echipă, jucătorul având doar o singură selecţie, dar schimbarea de ultim moment nu este ideală pentru planurile lui Nagelsmann.

