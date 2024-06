Meciul din Grupa F dintre Cehia şi Turcia, scor 1-2, din grupa F de la Euro-2024, a fost unul animat, arbitrul Istvan Kovacs acordând 18 cartonaşe (16 galbene şi 2 roşii). Un record în istoria Campionatului European.

Deşi turcii s-au impus (2-1), meciul a fost animat pentru că s-a jucat adesea la limită, iar după fluierul final a avut loc o încăierare. Arbitrul meciului, Istvan Kovacs, a avut mult de lucru, împărţind un număr record de 18 cartonaşe (16 galbene, 2 roşii). Pe lângă Antonin Barak, care a fost eliminat pentru două galbene în prima repriză (11 şi 20), partenerul său Tomas Chory a fost şi el eliminat după meci.

În tot acest haos au fost avertizaţi şi marcatorul ceh Tomas Soucek, dar şi tânăra vedetă turcă Arda Güler.

În urma rezultatului de la Hamburg, Turcia a acces în optimi, iar Cehia a fost eliminată.

