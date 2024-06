Fotbalistul care a venit pe tocuri la reunirea lotului Franței: “E un nenorocit, eu l-aș fi dat afară pentru eternitate" FOTO

Obișnuit cu ținute excentrice, Jules Koundé a rămas fidel reputației sale de mare iubitor de modă. El a sosit la reunirea lotului Franței înainte de EURO 2024 cu o combinație de blugi, cravată maro, cămașă albă și pantofi cu toc. Totul decorat cu o geantă de lux.

25 de jucători convocați de Didier Descahmps au început pregătirea Campionatului European de fotbal la Clairefontaine, tradiționalul loc de cantonament al naționalei Franței.

Pe 5 iunie, Franța va juca un amical cu Luxemburg, iar pe 7 iunie Didier Deschamps va trimite lotul definitiv la UEFA. Pe 9 iunie e programat un nou amical, contra Canadei. Franța va juca la EURO 2024 într-o grupă cu Austria, Țările de Jos și Polonia.

Radu Banciu a comentat în stilul caracteristic această ținută.

“Ținuta lui Kunde este monumentală, am râs jumătate de oră. Eu l-aș fi dat afară pentru eternitate. Un nenorocit, uluitor cum a venit îmbrăcat. Ăia de la RMC scriau sub poză: Măcar atât de la reunirea lotului! Niciodată nu ne plictisim când vine Kunde. E, n-a venit foarte des, e adevărat, dar ce ratat”.

Jules Kounde turned up for national duty in a pair of heels 😄 pic.twitter.com/ReuXfGT7DY