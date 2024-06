EURO 2024: Lamine Yamal, noul superstar al fotbalului! Tânărul de 16 ani, care studiază în cantonamentul naționalei, "l-a lăsat mască" și pe regele Spaniei

Lamine Yamal (16 ani) a reușit încă o performanță remarcabilă în victoria Spaniei contra Italiei. Regele Felipe l-a felicitat în vestiar.

Echipa naţională a Spaniei a învins joi seara, la Gelsenkirchen, scor 1-0, echipa naţională a Italiei, deţinătoarea trofeului, într-un meci contând pentru grupa B a turneului final Euro 2024. Spaniolii s-au calificat în optimile de finală.

Contra Italiei, Lamine Yamal a făcut încă o partidă remarcabilă și s-a remarcat încă din prima repriză cu o fentă care a amintit de Zidane.

Fotbalistul care va împlini 17 ani pe 13 iulie, cu o zi înaintea finalei EURO, a făcut și alte faze spectaculoase și a fost schimbat în minutul 71 în aplauzele fanilor.

Regele Felipe al VI-lea, care i-a felicitat pe jucătorii Spaniei în vestiar, și-a pus mâna în cap când a aflat vârsta fotbalistului.

Născut lângă Barcelona din tată marocan și mamă din Guineea Ecuatorială, Yamal a stabilit deja multiple recorduri de precocitate: Cel mai tânăr jucător care a debutat (la 15 ani, 9 luni și 16 zile) și a marcat în liga spaniolă, cel mai tânăr jucător care a debutat în Liga Campionilor și cel mai tânăr marcator pentru echipa națională a Spaniei. De asemenea, Yamal este cel mai tânăr jucător care a apărut la un Campionat European în victoria Spaniei cu 3-0 asupra Croației, de sâmbătă.

În cantonamentul naționalei, Yamal studiază pentru a nu rămâne în urmă cu școala.

Lamine Yamal doing his homework in his hotel room while at the Euros 🤓📚

Working hard on and off the pitch 👏

(via @SEFutbol) pic.twitter.com/kpeW1467uv