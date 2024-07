Ciprian Marica: ”Stanciu a fost mai mult Spanciu în ultimele partide”

Prestația elevilor lui Edi Iordănescu (46 de ani) nu a fost pe măsura așteptărilor lui Ciprian Marica (37 de ani), cel care nu s-a ferit să critice naționala.

Imediat după fluierul final, fostul internațional (72 de meciuri și 25 de goluri) a avut o reacție dură, iar cel mai ”șifonat” ia ieșit chiar căpitanul Nicolae Stanciu.

"După intrarea lui Racovițan și trecerea lui Burcă în poziția de fundaș stânga, e clar că nu mai puteai să contezi. Partea noastră era amorțită total. Îi recunoști valoarea adversarului și accepți că faci pasul în spate. Acolo putea să apară și Sorescu, s-a discutat despre asta, pentru că el ar mai fi contat pe faza ofensivă.

E adevărat că atunci când am ieșit la joc am mai luat două goluri. Și mai puteam să primim! Am avut un adversar în formă, un adversar bun, dar nici noi n-am făcut cea mai bună partidă a noastră din mai multe considerente. Nu am fost lucizi, am alergat foarte mult, am complicat fotbalul.

Fotbalul e atât de simplu, spunea Cruyff. Trebuie să joci cât se poate de simplu. Te uiți la Spania cât de ușor pasează și cât de ușor e fotbalul, dar noi vrem să cărăm mingea, să o complicăm. E și cazul lui Drăguș, care vrea el singur, singur.

Stanciu a fost mai mult Spanciu în ultimele partide. Sigur, reușește golul ăla, a alergat foarte mult, dar prea puțin de la căpitanul nostru, cel puțin în această seară", a spus Ciprian Marica, potrivit sport.ro.

