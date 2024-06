Ucrainenii plâng după eșecul de la Euro 2024: ”O rușine până la lacrimi. Părea că românii sunt cei care luptă cu agresorul”

Naţionala de fotbal a României a debutat cu o victorie superbă la Campionatul European de fotbal - EURO 2024, găzduit de Germania, 3-0 (1-0) cu Ucraina, luni, pe Football Arena din Munchen, în Grupa E.

Tricolorii au reuşit o victorie istorică, a doua a lor la Campionatul European, la 24 de ani de la precedenta (3-2 cu Anglia), deşi porneau cu şansa a doua în acest meci.

România a făcut un meci tactic perfect şi s-a impus prin golurile marcate de Nicolae Stanciu (29), Răzvan Marin (53) şi Denis Drăguş (57).

Ucraina a avut posesia din startul jocului, dar România s-a apărat compact şi nu a lăsat spaţiu unor jucători de top precum Mudrik (Chelsea), Ţîgankov (Girona) sau Dovbik (Girona), golgheterul din La Liga, cu 24 de goluri.

Presa din Ucraina a taxat dur eșecul naționalei, în contextul războiului pe care țara vecină îl duce cu Rusia.

"Scuzaţi-mi duritatea, dar eu încă nu am înţeles ce am jucat. În sensul că echipa noastră ar fi trebuit să marcheze goluri, la fel de bine cum ar fi trebuit să câştige. Dovbyk a fost blocat uşor. De ce? Drăguşin l-a înghiţit pur şi simplu şi nu s-a sufocat. Mudryk şi Tsygankov pur şi simplu nu au fost în meci, iar linia de mjiloc, formată din Stepanenko, Shaparenko şi Sudakov, a cedat clar. Nici măcar nu ne-am lovit cu capul de pereţi. Pur şi simplu nu am luptat.

Şi acum voi spune cuvintele care nu vor fi pe placul tuturor. Sau poate că nu vor fi pe placul nimănui. Înainte de EURO, aproape toţi jucătorii noştri au vorbit despre importanţa turneului final pentru popor. În primul rând, pentru cei de pe front. Care ne ţin ţara. Care sunt principalii 'acţionari' ai participării Ucrainei la EURO 2024. Pentru cei de acolo, de pe front, camarazii îmbrăcaţi în tricourile naţionalei Ucrainei n-au făcut absolut nimic. Părea că românii sunt cei care luptă cu agresorul, iar Ucraina este la adăpost. E o ruşine până la lacrimi", a scris Valeriy Vasilenko, într-un editorial semnat pe sport.ua, conform Digisport.ro.

