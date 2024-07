Mihai Neșu a analizat meciul dintre România și Olanda

România și Olanda luptă în această seară, de la ora 19:00, pentru un loc în faza sferturilor de finală ale EURO 2024. Meciul se va juca la Munchen, pe stadionul unde România a învins Ucraina cu scorul de 3-0.

Naționala noastră pleacă cu șansa a doua în acest meci, mai ales dacă ne gândim că siteurile de specialitate spun că valoarea adversarilor este de aproape 10 ori mai mare decât a României.

Totuși, Mihai Neșu, fost fotbalist în Olanda, are încredere în naționala. Acesta spune că ne putem autodepăși în acest duel. Crede că dacă facem un meci la fel de bun ca partida cu Ucraina, avem șanse mari.

”Olanda e favorită, am citit că și Edi a declarat asta, nu poate nimeni să ascundă lucrul ăsta. Dar noi, așa cum ne-am autodepășit în ultimii ani, poate reușim și acum. Uite, la meciul din Elveția, am jucat prost, dar până la urmă nu am pierdut și vezi că Elveția bate pe toată lumea, numai pe noi nu a reușit. Îmi doresc din tot sufletul ca băieții să se autodepășească și să facă un meci la fel de bun ca acela cu Ucraina. Chiar și partida cu Belgia mi-a plăcut, doar că nu au mai avut eficiență.

E important ca echipa noastră să facă mai mult decât a făcut până acum. Deși băieții au făcut mult și până acum, sacrificiu, luptă multă. Eu sper să ne intereseze mai mult de noi și mai puțin de olandezi. Îi știm, i-am văzut, sperăm să trecem mai departe, să avem șansa asta. Mi se pare că avem o șansă mult mai bună decât dacă picam cu Franța. Chiar dacă nici Franța nu a jucat extraordinar, dar cu ei era greu.”, a declarat Mihai Neșu pentru gsp.ro.

Ads