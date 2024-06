După înfrângerea de luni seară a Belgiei cu 0-1 în faţa Slovaciei la Euro 2024, Amadou Onana a răbufnit la adresa unui jurnalist care l-a numit André, adică numele portarului de la Manchester United.

Jucătorul de la Everton s-a supărat după ce a fost confundat cu... André Onana, portarul camerunez al lui Manchester United. "Nu mă cheamă André", a replicat mijlocaşul belgian în engleză, vizibil enervat.

Acelaşi jurnalist a avut în mod clar o seară dificilă, deoarece, cu câteva minute mai devreme, Kévin De Bruyne l-a ignorat când a vrut să-i adreseze o întrebare în limba engleză. Jucătorul echipei Manchester City a ridicat din sprâncene, spunând "oh, ok", înainte de a părăsi zona mixtă fără a da cea mai mică explicaţie.

Kevin De Bruyne was asked to respond to a question in English...

His reaction 😳

Watch the interview in full 👇

🔗 https://t.co/MAxz7f2QK4 pic.twitter.com/A1hl2SGAbY