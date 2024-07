Olandezii, supărați pe arbitraj, după ce au fost eliminați de la EURO: ”Este groaznic”. Același arbitru avantajase Olanda la meciul cu România

Olanda a fost eliminată de la EURO 2024 în semifinale, după un meci nebun cu Anglia. ”Portocala mecanică” a condus după un gol de zile mari marcat de Xavi Simons, în minutul 7, dar Anglia a egalat prin Harry Kane, în minutul 18, după un penalty contestat.

Olandezii nu au fost mulțumiți de arbitrajul lui Felix Zwayer, cel care i-a arbitrat și în meciul cu România, însă acolo i-a avantajat. Virgil Van Dijk l-a criticat pe acesta după meci:

„Dacă a dispărut de pe teren, s-ar putea să fie un semn pentru ce s-a întâmplat azi! Nu, nu am cuvinte pentru a comenta arbitrajul. Și nici nu pot descrie durerea după golul primit atât de târziu în meci. Am rămas cu mâna goală și ne doare foarte tare. Am dat totul, dar foarte mult a contat penaltyul dictat la 1-0 pentru noi. Dacă a dispărut de pe teren imediat ce a fluierat finalul și a fugit direct la vestiare, s-ar putea să fie un semn pentru ce s-a întâmplat azi!”.

Mai apoi, Pierre van Hooijdonk, fost atacant, a spus: „Este groaznic dacă poți da penalty la o astfel de fază! Anglia trebuie să-i mulțumească lui Felix Zwayer. El chiar trebuie să fie pus pe lista neagră!

Groaznic a arbitrat! Putem vorbi pe larg despre faza de penalty, însă dacă vei acorda lovitură de pedeapsă la asta, atunci ajungem să batem loviturile de departajare în primele 90 de minute. Cu adevărat teribil. Și n-a fost singura greșeală. A fluierat confuz și fără acoperire și-n alte situații”.

Nici britanicii nu au fost prea convinși de faza penalty-ului. Garry Neville, fost mare fotbalist și actual analist sportiv, a spus:

„Ca fost fundaș, consider că decizia de a da penalty este una rușinoasă. Nu poți să dictezi așa ceva, mai ales într-un meci de o asemenea importanță. Intervine natural, încercând să blocheze șutul lui Kane. Din punctul meu de vedere, n-ar fi trebuit dat acel penalty. Nici vorbă de așa ceva! Trebuie să observăm, nici foarte mulți jucători englezi nu cer lovitură de pedeapsă".

Interesant este că, în optimi, același arbitru a fost la centru la România - Olanda și a fost acuzat de fanii tricolori că a avantajat ”portocala mecanică”. Acesta a fost prea blând la atacurile asupra lui Ianis Hagi, care și-a spart capul, sau Vasile Mogoș, care a fost schimbat în prima repriză, după ce a rămas fără aer în urma unui contact. De asemenea, germanul a oprit, fără un motiv clar, o fază periculoasă de gol a României, la 1-0 pentru adversari.

