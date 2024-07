Poliţia din Berlin a oprit coloana suporterilor turci, din cauza gesturilor fanilor, sâmbătă, înainte de meciul dintre Olanda şi Turcia, din sferturile de finală ale Euro 2024, relatează L'Equipe.

Potrivit poliţiei, numeroşi suporteri au făcut gestul "Lupilor Gri", o grupare turcă de extremă dreapta.

"În timpul marşului fanilor turci, salutul "Lupilor Gri" a fost făcut în masă. Prin urmare, poliţia a oprit marşul şi i-a îndemnat pe fani să nu mai facă acest semn", a scris poliţia din Berlin pe X. "Un marş al fanilor nu este o platformă pentru mesaje politice", a adăugat poliţia.

În Germania, autorităţile consideră că grupul este rasist şi antisemit.

Acest gest de mobilizare - trei degete unite pentru a forma profilul unui lup - a fost în centrul unei controverse începând de marţi: fundaşul Merih Demiral l-a făcut pentru a sărbători golurile pe care le-a marcat în victoria Turciei cu 2-1 în faţa Austriei în optimi.

UEFA l-a suspendat pe fotbalist pentru două meciuri pentru " folosirea evenimentelor sportive în scopuri nesportive".

Ministrul german de Interne, Nancy Faeser, a condamnat, de asemenea, gestul lui Demiral pe X: "Simbolul extremiştilor de dreapta turci nu îşi are locul pe stadioanele noastre", a scris ea pe Twitter. "Folosirea turneului de fotbal Euro ca o platformă pentru rasism este total inacceptabilă", a adăugat ea.

Ca reacţie la aceste remarci, Turcia l-a convocat miercuri pe ambasadorul german la Ankara, înainte ca Berlinul să facă acelaşi lucru joi cu ambasadorul turc.

Turkey fans have painted Berlin red ahead of their quarterfinal clash with Netherlands 🇹🇷🇳🇱

Some fans showed the 'Gray Wolves' salute which led to Merih Demiral being banned by UEFA. The fan march was eventually stopped by the German police.

(📽️ @RonitBorpujari)#NEDTUR… pic.twitter.com/CrErIcqpoK