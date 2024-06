România va întâlni Olanda la EURO! Tabloul complet al optimilor de finală

Reprezentativa României va întâlni Olanda în optimile de finală ale Campionatului European, conform site-ului oficial al UEFA.

Tricolorii au încheiat grupa E a Campionatului European pe primul loc, iar Olanda s-a clasat pe locul trei în grupa D, în care Austria şi Franţa au terminat pe primele două poziţii.

Meciul România – Olanda se va disputa în data de 2 iulie, la Munchen, de la ora 19.00.

Programul optimilor:

Elveţia – Italia (29 iunie, ora 19.00)

Germania – Danemarca (29 iunie, ora 22.00)

Anglia – Slovacia (30 iunie, ora 19.00)

Spania – Georgia (30 iunie, ora 22.00)

Franţa – Belgia (1 iulie, ora 19.00)

Portugalia – Slovenia (1 iulie, ora 22.00)

România - Olanda (2 iulie, ora 19.00)

Austria – Turcia (2 iulie, ora 22.00).

Dacî va învinge Olanda, România va întâlni învingătoarea partidei Austria - Turcia.

