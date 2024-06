EURO 2024: S-a stabilit prima echipă care e oficial eliminată de la turneul final

Echipa naţională a Franţei a încheiat la egalitate vineri seara, la Leipzig, scor 0-0, în faţa echipei naţionale a Olandei, într-un meci contând pentru grupa D a turneului final Euro 2024.

Olanda şi Franţa au câte patru puncte, Austria are trei şi ocupă locul al treilea, iar Polonia se află pe ultima poziţie, cu zero puncte.

Cum Austria a învins Polonia în meci direct, naționala lui Lewandowski nu mai poate să urce de pe locul patru și devine prima selecționată oficial eliminată de la Campionatul European.

Poland are the first nation to be eliminated from Euro 2024.#BBCEuros #Euro2024 pic.twitter.com/bezrOFujVr