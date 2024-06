Reacție virală a unei fetițe în preajma lui Cristiano Ronaldo VIDEO

Pe cât de intimidată, pe atât de uimită, o fetiţă a avut şansa de a-l întâlni pe Cristiano Ronaldo înainte de startul meciului Turcia-Portugalia, de sâmbătă, de la Euro 2024.

Chiar în momentul în care imnurile naţionale urmau să fie intonate, ea a avut norocul de a se afla în faţa lui Cristiano Ronaldo. Evident încântată să se afle acolo, la doar câţiva centimetri de o legendă a fotbalului, l-a privit timp de câteva secunde pe cel care a câştigat de cinci ori Balonul de Aur, care i-a răspuns cu un zâmbet şi după imnuri a îmbrăţişat-o.

Cu mâinile pe faţă, ca şi cum nu-i venea să creadă că a întâlnit privirea idolului ei, fetiţa s-a întors de mai multe ori pentru a-l privi, emoţionată şi uimită.

La fiecare meci din competiţie, copiilor li se oferă şansa de a deveni "player escort" pentru a-i însoţi pe jucători pe teren înainte de începerea meciurilor.

She will never forget this moment pic.twitter.com/G4ZYFiBr3J