Portarul care a intrat în istorie după Portugalia - Slovenia, în optimi la Euro 2024: ”Cel mai bun meci din viața mea”

Portughezul Diogo Costa a devenit primul portar care a apărat trei penaltiuri la loviturile de departajare în istoria Campionatului European, anunţă uefa.com. El este primul portar care nu primeşte gol la sesiunea de penaltiuri.

"Acesta este probabil cel mai bun meci din viaţa mea. M-am concentrat pe ceea ce trebuia să fac. Mi-am urmat instinctul. Bineînţeles că am analizat penaltiurile, dar jucătorii se schimbă şi îşi schimbă modul de a executa. Sunt foarte fericit şi foarte încântat că am ajutat echipa", a declarat Diogo Costa.

La 39 de ani şi 147 de zile, Cristiano Ronaldo a devenit cel mai în vârstă jucător care a marcat o lovitură de departajare la EURO.

"A fost greu, dar acesta este fotbalul. S-au apărat bine, sunt foarte puternici fizic, terenul i-a ajutat şi el, dar Portugalia a câştigat pentru că am jucat mai bine, am avut ocazii mai bune şi am meritat să fim în sferturi", a declarat Ronaldo.

Cristiano Ronaldo este singurul jucător cu mai mult de zece prezenţe în meciuri din fazele eliminatorii ale EURO - aceasta a fost a 12-a. Jucătorul de pe locul al doilea este fostul fundaş italian Leonardo Bonucci (nouă).

Portugalia a ajuns în sferturile de finală ale Campionatului European UEFA pentru a şaptea oară, mai mult decât oricare altă echipă.

Cinci din ultimele şapte meciuri eliminatorii ale Portugaliei la EURO au necesitat prelungiri.

