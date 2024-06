Radu Drăgușin, emoționat până la lacrimi: "Eu doar închid ochii" Ce crede fotbalistul despre șansele României la EURO 2024

Fundaşul Radu Drăguşin a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că el are încredere că naţionala României poate trece de grupe la Euro-2024. El a afirmat că starea de spirit în rândul tricolorilor este excelentă şi a subliniat că momentul în care se intonează imnul României este unul extrem de special.

"Este mult entuziam printre noi, am văzut cum ne-au primit oamenii, hotelul cum este decorat, oamenii care ne-au aşteptat. Este un sentiment de mândrie, ne-am dorit şi am muncit pentru acest lucru. Starea de spirit nu s-a schimbat, nici măcar dpă cele două amicale. Sper să-mi ajut echipa şi colegii. Cum ne apărăm la Tottenham este diferit faţă de felul în care ne apărăm la naţională. Dar când te mulezi pe cererile antrenorului, devii un jucător mai bun. Obiectivul nostru este să trecem de această grupe, cred că îl putem atinge. Noi mereu am fost underdog, ca să zic aşa, majoritatea nu a crezut că putem face ceva, dar trebuie să avem încredere că putem face un European bun. Pot spune câ starea de spirit este excelentă, suntem mai uniţi ca niciodată. Aceste amicale ne-au dat multe răspunsuri. Vom studia foarte bine Ucraina şi vom face uin plan de a câştiga meciul", a spus Drăguşin.

Pentru Drăguşin, faptul că joacă la echipa naţională reprezintă o responsabilitate foarte mare. "Nu poţi compara echipa de club cu naţională, la club ai un număr limitat de fani, la naţională ai toată ţara. Sper să avem mulţi fani la meciuri şi să înțeleagă cât de importanți sunt în momentele dificile, un Hai, România cântat de un întreg stadion îşi dă un impuls deosebit. Momentul imnului este un moment foarte special, mai ales când suntem acasă, eu doar închid ochii şi cânt alături de ei. Este de nedescris, nu poți spune ce înseamnă când 30.000-40.000 de oameni te îndeamnă la luptă. Este o responsabilitate incredibilă când îmbrac acest tricou şi sper să o fac cât mai bine".

Drăguşin consideră că tricolorii trebuie să abordeze echilibrat primul meci de la CE. "Statistic, primele două meciuri din grupe sunt foarte închise, echipele nu riscă. Dar vorbim de o grupă în care fiecare meci te poate califica sau elimina. Noi trebuie să fim echilibraţi, nu trebuie să avem o abordare foarte moale. Mi-am dorit să merg în Premier League, nivelul este foarte ridicat şi te obligă să evoluezi şi tu. Cred că valorea unui jucător stă în a respecta indicaţiile jucătorului. Am învăţat să gestionez presiune, am jucat alături de jucători foarte importanţi Am jucat pentru mine şi pentru familia mea, să-mi demonstrez că pot ajunge la un nivel ridicat şi să-mi fac un nume în fotbal", a precizat fundaşul.

Naţionala României va debuta la Euro-2024 cu Ucraina, la 17 iunie, de la ora 16.00.

