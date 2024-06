Radu Drăgușin, după 0-2 cu Belgia la Euro 2024: ”Nu știu ce ne-a lipsit”

Fundaşul Radu Drăguşin a declarat, sâmbătă seară, că, în ciuda înfrângerii cu Belgia, are încredere în coechipierii săi, subliniind că tricolorii vor da totul în meciul cu Slovacia pentru calificarea în optimi la Euro-2024.

"Am întâlnit locul 3 mondial. Ştiam că au jucători ce pot face diferenţa. Nu ştiu ce ne-a lipsit. Ei au fructificat mai bine ocaziile lor, noi nu am marcat. E greu să începi meciul cu un gol primit rapid. Azi ne-a lipsit ceva. Am cea mai mare încredere în colegii mei, suntem pe primul loc, avem cele mai mari şanse de calificare, vom da totul în ultimul meci. Cred că diferenţa s-a făcut în ultima treime, cred că noi fundaşii puteam să dăm mai multă încredere. Nu ne demoralizăm deloc, avem un obiectv, este foarte realizabil, vom da totul", a spus Drăguşin la Pro TV.

Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă, cu scorul de 2-0, de selecţionata Belgiei, într-un meci disputat la Koln, în etapa a doua a grupei E de la Euro 2024. Ca urmare a acestui rezultat, calificarea în optimile de finală se va decide în ultima etapă a grupelor. România este lider în clasamentul grupei, dar toate cele patru echipe au câte trei puncte.

În grupa E toate echipele au câte trei puncte, iar România conduce, cu golaveraj 3-2. Ultima etapă a grupelor a devenit astfel decisivă. România are nevoie de victorie sau de egal cu Slovacia, partidă care se va disputa miercuri, la Frankfurt.

Ads