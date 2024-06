"Dragonul" se trezește! Clipul cu Radu Drăgușin care a amintit de o scenă memorabilă din Urzeala Tronurilor VIDEO

Radu Drăgușin, "Dragonul" din apărarea României, a fost "postat" pe rețelele sociale de FRF.

Radu Drăgușin a fost exact contra Ucrainei, iar cifrele lui spun totul. El a avut o intercepție, două șuturi blocate, 10 mingi degajate din careu, 100% dueluri aeriene câștigate și 100% procentaj de blocare a driblingurilor adverse.

Fotbalistul lui Tottenham este titular incontestabil în apărarea României și este pregătit să înfrunte naționala Belgiei, sâmbătă seara la Koln

Sub titlul "Dragonul se trezește", Drăgușin a replicat o scenă memorabilă din Game of Thrones (Urzeala Tronurilor), când NightWalkers au pus mâna pe un dragon și l-au trecut de partea lor.

The Dragon is waking up 🐉 #EURO2024 #RomaniaLaEuro2024 pic.twitter.com/u6ZSB7tiwT

People who haven't watched Game of Thrones will never understand what this scene did to us pic.twitter.com/pRCMYWJzwQ