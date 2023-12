Răzvan Burleanu, despre Euro 2024: ”România are cea mai scăzută valoare”

Echipa naţională de fotbal a României are cea mai scăzută valoare a lotului din grupa de la EURO 2024, dar are capacitatea de a se autodepăşi, a afirmat, joi, într-o conferinţă de presă, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu.

"Dacă e să ne uităm din punct de vedere al valorii loturilor, o să vedem că România are cea mai scăzută valoare a lotului, prin urmare, probabil statisticienii vor spune că România are cele mai puţine şanse de a reuşi, dar vă asigur, şi sunt încrezător, că România în vara lui 2024 are capacitatea şi potenţialul de a avea o creştere exponenţială şi de a se autodepăşi. Dacă vom avea această capacitate, această combustie internă, de a ne autodepăşi, cu siguranţă rezultatele pot fi remarcabile", a declarat Burleanu.

El spune că obiectivul principal este crearea celei mai bune echipe naţionale din ultimii 20 de ani şi accederea în optimile de finală ale competiţiei.

"În ceea ce priveşte obiectivul pe care îl trasăm înaintea acestui an este acela de a putea să construim cea mai importantă generaţie de jucători din ultimii 20 de ani. Obiectivul intermediar este bineînţeles acela de a ieşi din grupe, dar nu trebuie să pierdem din vedere acest obiectiv care este mult mai important", a mai spus Burleanu.

Conform tragerii la sorţi, România a fost repartizată în Grupa E la turneul final al Campionatului European de fotbal - EURO 2024, alături de Belgia, Slovacia şi câştigătoarea play-off-ului B.

Ultima componentă a grupei României la EURO 2024, care va fi găzduit de Germania între 14 iunie şi 14 iulie, va fi decisă dintre câştigătoarele semifinalelor Bosnia-Herţegovina - Ucraina şi Israel - Islanda.

România va debuta pe 17 iunie, contra câştigătoarei play-off-ului B, la Munchen. Pe 22 iunie va avea loc meciul cu Belgia, la Koln, iar pe 26 iunie va întâlni Slovacia, la Frankfurt.

Se califică în faza optimilor de finală primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune 4 locuri trei din toate cele 6 grupe EURO 2024.

România va fi pentru a şasea oară la turneul final al Campionatului European, după ediţiile din 1984, 1996, 2000, 2008 şi 2016, cea mai bună performanţă reuşind-o în 2000 (sferturi de finală).

Tricolorii au câştigat Grupa I a preliminariilor, fără înfrângere.

