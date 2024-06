Belgianul Amadou Onana, fotbalist la Everton în Premier League, a răbufnit în timpul unui interviu în care vorbea despre meciul cu România, programat sâmbătă, de la ora 22.00.

”Trebuie să marcăm un gol. Eficiență”, a spus Amadou Onana, în limba franceză, întrebat fiind ce-ar trebui să schimbe Belgia față de meciul cu Slovacia, pierdut cu 0-1.

După ce a dat răspunsul, Amadou Onana a fost solicitat de un alt reporter, care i s-a adresat cu apelativul ”Andre”.

Belgianul a replicat imediat în limba engleză: ”Andre nici măcar nu e numele meu, prietene. Înțelegi ce spun? Haide...”.

Confuzia vine din faptul că Amadou Onana poartă același nume cu Andre Onana, portarul camerunez de la Manchester United.

