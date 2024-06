Florinel Coman, înainte de România - Belgia: ”Vorbesc foarte serios, chiar nu am!"

Jucătorul Florin Coman a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că a fost impresionat de atmosfera din tribune la meciul cu Ucraina şi speră ca tricolorii să aducă bucurie fanilor şi la partida cu Belgia.

"A fost o atmosferă senzaţioinală. Când vezi un stadion de 70.000, că toţi au cântat imnul, este de nedescris. Mă bucur că au venit să ne susţină şi încurajeze. A fost un sentiment senzaţional să văd după meciul cu Ucraina familiile noastre în tribună. Ne-au încercat lacrimile la sfârşit, vedeam suporteri plângând în tribune, i-am văzut bucuroşi. E un sentiment unic, sper să-i vedem aşa şi după meci", a declarat Coman, într-o conferinţă de presă.

El consideră că Belgia este un adversar puternic, dar România se bazează pe unitatea grupului. "Belgia e foarte puternică, am făcut o analiză scurtă. La noi unitatea e mai presus de orice. Nici nu contează cine marchează, important e să ne calificăm din grupă, să facă România o figură frumoasă. Ne-am câştigat dreptul de a crede în noi.

Înainte de fiecare meci avem tot planul, atunci intervine antrenorul cu un discurs, cu ultimele indicaţii. Mister Edi a făcut diferenta şi cu Ucraina, şi în preliminarii. Şi la tineret am avut adversari cu nume mai mari, dar tot unitatea ne-a ajutat să avem un turneu bun. Ne-am antrenat bine şi atunci, ne-am apropiat cu toţii. Eram chiar ca o familie, se vedea clar şi pe teren. După ce începe meciul uit că e Lukaku, că e De Bruyne. Nici nu mai contează numele din jurul meu. Nu am venit aici ca să arăt cine e Florinel Coman, sunt aici ca să ajut echipa pentru rezultatele cele mai bune", a spus Coman.

Întrebat despre un eventual transfer în străinătate de la FCSB, Coman a răspuns: "Eu sunt aici, sunt conectat la grup, nu am timp de altceva. Mai sunt două zile până la un meci care ne poate duce mai departe. Cred că nimeni nu se gândeşte la nimeni altceva decât ce poate face pentru a da totul. Semnal la telefon nu am aici. Vorbesc foarte serios, chiar nu am!", a declarat internaţionalul român, în cadrul unei conferinţe de presă.

Naţionala României a început cu o victorie categorică parcursul la Campionatul European din Germania, scor 3-0 cu Ucraina, la Munchen, în grupa E.

Golurile României au fost marcate de Stanciu (29), R. Marin (53) şi Drăguş (57).

În următorul meci al grupei, România va întâlni Belgia, sâmbătă, de la ora 22.00.

