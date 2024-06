Noi imagini de senzație din Koln, înainte de România - Belgia. Urmează Parada Fanilor VIDEO

Fanii români s-au strâns la Koln, sâmbătă, la prânz, unde naţionala României întâlneşte Belgia, în grupa E de la Euro-2024, de la ora 22.00.

Fanii au cântat imnul Deşteaptă-te, române, au dansat pe acordurile melodiei Ciuleandra și au organizat o horă, așa cum se poate vedea pe imaginile apărute pe rețelele sociale.

Tot, sâmbătă, unul dintre cele mai aşteptate momente dedicate suporterilor români în timpul Euro 2024 din Germania va fi Parada Fanilor din Köln (Fan Walk).

Fanii vor avea astfel ocazia să meargă împreună către stadion, într-un grup organizat, pe un traseu care se va întinde pe aproximativ doi kilometri şi va dura în jur de 40 de minute. Pe parcursul acestui traseu, fanii vor primi mici drapeluri tricolore şi vor defila cu steaguri şi bannere către stadion.

Parada Fanilor către stadionul din Köln va începe la ora locală 18:30, iar fanii sunt aşteptaţi la punctul de întâlnire de la ora 18:00 ca să facă poze, să se picteze pe faţă şi să primească steagurile şi bannerele pentru meci.

Parada va fi coordonată de Mihai Bobonete. Celebrul comediant va întreţine atmosfera în rolul de MC pe durata traseului către arena din Köln.

Romanian fans in Cologne, Germany ahead of the Romania-Belgium match at the EURO 2024

