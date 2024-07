Fanatism în stare pură. Imagini înfricoșătoare cu fanii Olandei în Munchen, înaintea meciului cu România VIDEO

Naţionala României joacă, marţi, de la ora 19.00, la Munchen, în compania selecţionatei Olandei, în optimile Campionatului European de fotbal.

România a ocupat locul 1 în grupa E, în timp ce Olanda s-a clasat pe locul 3 în grupa D.

Meciul va fi și o confruntare directă între cele două galerii, printre cele mai frumoase de la Euro 2024.

De altfel, pe rețelele sociale au apărut deja imagini cu fanaticii fani olandezi prezenți la Munchen, care au creat o atmosferă înfricoșătoare pentru orice adversar.

După cum se poate vedea mai jos, zeci de mii de olandezi s-au adunat pe străzi, unde sar, cântă și dansează la unison.

😁🧡 Netherlands fans swaying side to side! Ready for the match vs Romania. #EURO2024 pic.twitter.com/JAqPXlPI9t