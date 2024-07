Edi Iordănescu a dezvăluit ce-l întreabă ”constant” jucătorii înaintea meciului cu Olanda

Selecţionerul Edward Iordănescu a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că naţionala Olandei este favorită la meciul cu România, din optimile Euro 2024. El consideră că România trebuie să aibă o evoluţie aproape de perfecţiune pentru a trece în sferturi.

”Când joci cu istoria în faţă e clar că e un meci de la care îţi doreşti cât mai mult. Nu există un meci uşor de pregătit. Va fi extrem de greu. Noi ce am construit, am construit cu realism şi da, vă spun că Olanda este favorită. Şi noi avem setul nostru de atuuri, am consolidat un grup bun, şi sportiv şi uman, avem o ţară care respiră în acelaşi timp cu echipa. Ne inspirăm şi din trecut, mai ales din trecutul frumos. Ştim că trebuie să fim aproape de perfecţiune mâine pentru a avea succes.

Trebuie să fim pregătiţi din toate punctele de vedere, fizic şi mental, să ne dorim cu adevărat să mergem mai departe. Am încredere în echipă. Ca organizare de joc trebuie să fim extraordinari, să nu facem greşeli. E posibil să apară schimbări mâine, sperăm să avem inspiraţia să alegem bine şi pe parcurs să facem la fel.

Este important să fim solizi în joc şi disciplinaţi, am pregătit şi loviturile de la 11 metri. Suntem dispuşi să dăm totul pentru a lua totul, ne dorim o calificare enorm, dar suntem conştienţi că trebuie să dăm tot ce avem mai bun pentru a trece mai departe şi a aduce o bucurie poporului român. Am făcut o muncă bună împreună cu staful şi echipa. Acum responsabilitatea e mare. Sperăm să fie un nou început pentru echipa naţională. Ar fi fabulos să mergem în sferturi”, a declarat Iordănescu.

Ads

El a mai spus că speră într-un număr cât mai mare al fanilor români: ”Băieţii întreabă constant de biletele luate de români, avem nevoie de suporteri”.

Naţionala României va întâlni echipa Olandei, marţi, în optimile de finală ale Euro 2024, de la ora 19.00, la Munchen.

Meciul va fi transmis de Pro TV.

Suporterii pot urmări toate meciurile turneului final Euro 2024, în direct, în Parcul Titan, pe Insula Euro! In fiecare seară, un DJ va întreţine atmosfera pe insulă. Pe 2 iulie, la ora 21.00, după meciul România-Olanda, va concerta Cabron.

Evenimentul este susţinut de Betano şi Hidroelectrica.

Ads