Elogiul pentru naționala noastră, în presă din Spania: "Oportunitate de aur pentru România"

Echipa națională a României se pregătește de un meci istoric. Tricolorii vor juca cu Olanda, în optimi, pentru calificarea în sferturile de finală. Meciul se joacă în această seară, de la ora 19:00, fiind transmis de PRO TV.

Fanii români din toată lumea sunt cu sufletul la gură, înainte de acest duel. România a mai jucat o singură dată în sferturile unui campionat european, dar atunci era nevoie doar de trei meciuri pentru a te califica în sferturile, nu de patru. Cu alte cuvinte, dacă vom ajunge in sferturile de finală ale EURO 2024, vom avea cel mai lung turneu final de acest tip din istorie

Impactul mare pe care îl are acest turneu asupra românilor a fost remarcat și de presa internațională. Ziarul AS, din Spania, a publicat un întreg articol dedicat naționalei României, intitulat "România, cealaltă favorită a Spaniei”, aluzie la faptul că mulți români locuiesc in Spania, dar și la faptul că sunt mulți jucători din Spania în naționala noastră.

”Marea colonie românească din Spania vibrează la EURO. Spaniolii Ratiu si Hagi stralucesc la turneu. Moldovan, de la Atletico, este rezervă.

România trăiește într-o petrecere continuă. Calificarea echipei sale în optimile de finală ale EURO (ultima dată când a realizat acest lucru a fost în 2000) ține țara în suspans. Românii au făcut zgomot în Grupa E și au fost cei mai buni dintre Belgia, Slovacia și Ucraina", au scris spaniolii.

Ulterior, aceștia au prezentat parcursul de până acum al României de la acest turneu final.

"Victoria răsunătoare din prima etapă împotriva ucrainenilor (3-0) a stârnit euforie și extaz în toată țara și în capitala sa, București. La 3.000 de kilometri sud de Europa, la Madrid, se sărbătorește și trecerea echipei României în optimile de finală ale EURO. Bucurie și sărbătoare în România care se răspândește în numeroasele sale colonii românești care trăiesc în orașele spaniole. Cea mai mare prezență a unei țări europene în Spania.

În ciuda distanței mari, atât România, cât și Spania vor fi foarte atente la egalitatea deschisă pe care elevii lui Edward Iordănescu o au în fața Olandei. Oportunitatea de aur a României de a redeveni mare pe scena fotbalului", scrie sursa citată.

În final, aceștia au reamintit că sunt foarte mulți români în Spania care trăiesc cu sufletul la gură emoțiile campionatului european unde naționala performează.

"Cei peste 650.000 de români care locuiesc în Spania au avut mereu foarte mult în minte echipa lor. Nu este de mirare că au existat numeroși jucători români care au strălucit în LaLiga din timpuri imemoriale.

De la Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Ianis Hagi (Alavés), Horațiu Moldovan (Atlético), cei trei prezenți pe pământ german pentru aceast EURO, până la vedetele care au uimit în Spania în sezoanele trecute: Gică Craioveanu, Gheorge Hagi, Cosmin Contra, Constantin Gâlca, Adrian Ilie, Popescu, Stelea, Munteanu, Răducioiu... Cei mai buni dintre cei mai buni din spectrul fotbalului romanesc din întreaga sa istorie.

Două dintre vedetele LaLiga au un rol proeminent în România. Ratiu, atu defensiv și ofensiv, și titular incontestabil pentru antrenorul Iordănescu. La fel ca Ianis Hagi, fiul lui Gheorghe Hagi și nepotul lui Popescu, care poartă importantul număr 10 în România.

Ambii sunt doi dintre obișnuiții din primul 11 și vor începe împotriva Olandei în optimile de finală. Cu Spania de cealaltă parte a tragerii la sorți, mare parte din atenția fanilor fotbalului din Spania se va concentra asupra România - Olanda, de la Munchen, pentru o cauză bună. România, mândrie spaniolă”.

