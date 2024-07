Concluzia amară a lui Răzvan Marin după eliminarea de la EURO: ”Dacă vrem să facem lucruri mai frumoase..."

Naţionala României a părăsit Campionatul European de fotbal - EURO 2024, găzduit de Germania, după ce a fost învinsă de echipa Olandei cu scorul de 3-0 (1-0), marţi seara, pe Football Arena din Munchen, în optimile de finală.

Aventura tricolorilor la EURO 2024 s-a încheiat dureros, cu un eşec fără drept de apel, în faţa unei echipe care a făcut cel mai bun joc al său în turneu, după prestaţii dezamăgitoare în grupă.

Cody Gakpo (20) şi Donyell Malen (83, 90+3) au marcat golurile unei victorii meritate, dar poate prea drastice.

”Dacă vrem să facem lucruri mai frumoase, trebuie să muncim mai mult pentru a ne bate cu o echipă precum Olanda.

Primele 20 de minute până am primit golul am dominat, am controlat jocul. A venit acel gol, după accidentarea lui Vasile. Totul s-a schimbat. A fost greu. Cred că ieșim cu capul sus.

Suporterii au fost extraordinari. Le mulțumim din tot sufletul. Am simțit sprijinul lor în stadion, în afara stadionului și în țară. Ne pare foarte rău că nu am reușit să îi bucurăm și în această seară.

Ne doream și credeam că putem trece mai departe. Olanda a fost echipa mai puternică în această seară.”, a spus Răzvan Marin la Pro TV.

