Fundașul naționalei este aproape de transferul carierei. Trei echipe din Bundesliga îl vor

România a ajuns în optimile de finală ale EURO 2024 și are șansa de a reveni în ultimele opt echipe ale Europei, pentru prima oară după anul 2000. În această seară, de la ora 19.00, naționala se va lupta cu Olanda, pentru calificarea în sferturi.

Rezultatele foarte bune ale naționalei au făcut ca elevii lui Edward Iordănescu să devină interesanți pentru multe cluburi mari. Inclusiv cei ce nu au jucat deloc, ori au jucat puțin, sunt în atenția cluburilor importante.

Un astfel de nume este Bogdan Racovițan. Fundașul central a jucat doar în meciul cu Ucraina, câștigat cu scorul de 3-0, în care a intrat în minutul 87. Chiar și așa, este pe radarul unor echipe importante.

Se pare că trei cluburi din Germania se interesează de el: Freiburg, Wolfsburg sau Union Berlin. Avantajul fostului fundaș central de la FC Botoșani este că este impresariat de o casă de avocatură cu un impact mare în Germania, care are jucători precum Jamal Musiala sau Leroy Sane, de la Bayern Munchen.

Recent, fotbalistul a dat un interviu, în care a vorbit despre impactul pe care l-au avut suporterii naționalei la meciurile de la EURO.

"Imnul! Când s-a cântat pentru prima oară, am avut pielea de găină. Tot stadionul... Am crezut că jucăm la noi acasă! Și s-a cântat încă o dată în timpul meciului. Am simțit mândrie. Am vrut să mă ridic să cânt și eu! Am cântat și eu.

La lotul național, totul este organizat foarte bine. N-am resimțit niciodată o diferență față de fotbalul francez. Suntem mulți care am crescut în străinătate, acolo am învățat ce înseamnă fotbalul mare, atitudinea. Pe care am regăsit-o la națională", a spus Racovițan.

Ads