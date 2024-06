Rațiu, după calificarea formidabilă a naționalei: "Am fost noi, am fost România"

Selecţionata României s-a calificat în optimile de finală ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, găzduit de Germania, din postura de câştigătoare a Grupei E, după 1-1 (1-1) cu Slovacia, miercuri seara, pe Frankfurt Arena.

"Suntem foarte fericiți, din prima clipă am vrut să câștigăm meciul dar am fost noi, am fost România și am făcut egalul care ne-a fost bun să ocupăm primul loc.

Dinaintea meciului știam că trebuie să luptăm cu orice și oricine, nu ne-a interesat nimic.

Orice ar veni e bun, pentru că am trecut de grupe", a declarat fundașul Andrei Rațiu după meci.

