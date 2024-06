Omul care a adus punctul de aur pentru România: "Am făcut milioane de oameni fericiți"

Mijlocaşul Răzvan Marin a declarat, miercuri seară, că jucătorii naţionalei sunt foarte fericiţi pentru calificarea în optimi, mai ales pentru că au adus bucurie pentru milioane de români.

"În optimi va fi un singur meci şi va fi cu totul altceva. Ne bucurăm enorm, ne-am îndeplinit obiectivul, suntem fericiţi că am făcut milioane de români fericiţi. Am dominat peste tot unde am fost, mai ales în tribune", a declarat Răzvan Marin, la Pro TV.

Reprezentativa României a reuşit o performanţă istorică, miercuri, la Campionatul European din Germania, reuşind calificarea în optimile de finală ale competiţiei. Tricolorii au remizat în ultima etapă a grupelor cu Slovacia, scor 1-1, iar Ucraina a terminat la egalitate cu Belgia, scor 0-0. România a încheiat grupa E pe primul loc. Echipa naţională a mai trecut de grupele Campionatului European o singură dată până acum, în 2000, când a înregistrat şi cea mai bună performanţă, ajungând în sferturile de finală. La ediţiile din 1984, 1996, 2008, 2016 şi 2020 s-a oprit în grupe. La celelalte ediţii a competiţiei continentale tricolorii nu s-au calificat.

