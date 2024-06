Naţionala de fotbal a României a debutat cu o victorie superbă la Campionatul European de fotbal - EURO 2024, găzduit de Germania, 3-0 (1-0) cu Ucraina, luni, pe Football Arena din Munchen, în Grupa E.

Tricolorii au reuşit o victorie istorică, a doua a lor la Campionatul European, la 24 de ani de la precedenta (3-2 cu Anglia), deşi porneau cu şansa a doua în acest meci.

România a făcut un meci tactic perfect şi s-a impus prin golurile marcate de Nicolae Stanciu (29), Răzvan Marin (53) şi Denis Drăguş (57).

Ianis Hagi, care a intrat în minutul 62, a impresionat la final, atunci când a luat o portavoce și a condus ”orchestra” naționalei care a cântat împreună cu fanii.

”Unic! Visăm împreună. Hai, România!”, a notat Ianis Hagi pe rețeaua X, alături de câteva fotografii impresionante.

Romania celebrating their biggest-ever major tournament win with their fans is pure vibes 💛

Had the Munich Football Arena pumping.#EURO2024 #OptusSport pic.twitter.com/iQiLdcRWZS