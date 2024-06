Euro 2024: Ce a pățit jurnalistul care i-a provocat pe fanii sârbi imitând vulturul albanez VIDEO

Jurnalistul şi comentatorul sportiv Arlind Sadiku, în vârstă de 34 de ani, a fost exclus de UEFA de pe lista ziariştilor acreditaţi pentru Campionatul European după ce a imitat zâmbind vulturul albanez în faţa unei întregi tribune de suporteri sârbi, relatează sofoot.com.

A fost o provocare în opinia forului, care a considerat că gestul lui Sadiku, cetăţean kosovar, ar fi putut agrava situaţia de la marginea terenului în timpul meciului dintre Serbia şi Anglia.

Mass-media albaneză a fost indignată şi a făcut din jurnalist un "erou naţional", considerând că acesta nu a făcut altceva decât să simbolizeze etnia albaneză.

În grupa C a Campionatului European, Serbia a fost învinsă cu 1-0 de Anglia, în 16 iunie, la Gelsenkirchen.

