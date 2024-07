Campioana europeană Spania a revenit, luni, la Madrid, unde jucătorii au fost primiţi ca eroi la palatul regal Zarzuela, înainte de aşteptata întâlnire de seară cu zeci de mii de fani pe străzile capitalei spaniole.

Îmbrăcaţi în treninguri negre şi tricouri albe, jucătorii şi staful spaniol au revenit în ţară la mijlocul după-amiezii, cu puţin înainte de ora 15.30, şi au pozat în spatele trofeului Euro 2024 pe care tocmai îl câştigaseră învingând Anglia (2-1) duminică la Berlin, la poalele avionului lor.

Aceştia au fost primiţi mai întâi de regele Felipe al VI-lea, căruia i-a fost oferit un tricou semnat de jucători şi inscripţionat cu cuvintele "Regi ai Europei".

Monarhul le-a mulţumit pentru "bucuria" pe care au adus-o ţării, înainte de a face o fotografie suvenir pe treptele palatului cu familia regală, regina Letizia purtând o rochie roşie, în timp ce prinţesa Leonor şi infanta Sofía au îmbrăcat pentru această ocazie tricoul cu numărul 10 al echipei naţionale.

Eroii de la Berlin au fost primiţi apoi de preşedintele guvernului, Pedro Sanchez, înainte de o călătorie cu autobuzul pe străzile Madridului, care s-a încheiat cu o ceremonie în Plaza de Cibeles, alături de suporterii lor.

În timpul întâlnirii cu prim-ministrul, Dani Carvajal s-a aflat în centrul unei mini-polemici când unii internauţi i-au reproşat fundaşului Roja că nu s-a uitat la Pedro Sanchez când i-a strâns mâna.

La Roja, cu stilul său de joc seducător şi incitant, a urcat din nou în fruntea fotbalului european şi a devenit prima echipă care câştigă al patrulea Campionat European UEFA după 1964, 2008 şi 2012.

Mii de fani au prelungit petrecerea care începuse deja duminică seara, ieşind pe străzile din Madrid, Barcelona, Pamplona şi Bilbao cu claxoane şi fluierături.

Thousands of Spain fans are on the streets of Madrid for the victory parade. #C4MPEONES 🇪🇸 Sound up! 🔊pic.twitter.com/3UHe8WqPK8