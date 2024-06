În jur de 30.000 de români au luat parte la meciul România - Ucraina, de pe Allianz Arena, confruntare disputată luni, încheiată cu 3-0 pentru ai noștri. În urma partidei, pe internet a apărut un video în care suporterii români sunt prezentați cu scandarea „Putin!" pe fundal.

Videoclipul a devenit rapid viral pe internet, dar s-a dovedit a fi un fals. Niciun suporter nu a fost filmat din față, pentru a se observa în timp ce scandează numele președintelui rus. De asemenea, brațele celor filmați nu se sincronizează cu scandarea.

🇺🇦🇷🇴 Romanian fans chanted “Putin!” During the Euro 2024 match against Ukraine.

The Ukrainian team lost to the Romanian team with a score of 0:3.

Ufff pic.twitter.com/vrk5yfMta9