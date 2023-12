Decizia UEFA în legătură cu sunetele obscene auzite la tragerea la sorți pentru Euro 2024 VIDEO

UEFA a anunţat că a demarat o anchetă după ce sâmbătă, în timpul transmisiunii tragerii la sorţi pentru Euro 2024, s-au auzit din sală sunete ca din filmele XXX, relatează bbc.com.

S-au putut auzi sunete obscene în timp ce Elveţia a fost repartizată în Grupa A cu Scoţia, Ungaria şi gazda Germania.

Youtuberul Daniel Jarvis susţine că este responsabil atât pentru această farsă.

Someone is playing sex noises at the Euro 2024 draw😭😭😭😭😭 #EURO2024 pic.twitter.com/f7hzqT1kSF