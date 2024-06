Bătaie chiar pe stadion! Fanii Turciei și ai Georgiei s-au luat la pumni înaintea meciului VIDEO

Turcia și Georgia se întâlnesc în primul meci al Grupei F de la Dortmund. Înaintea partidei, fanii celor două naționale s-au luat la bătaie.

Un incident a izbucnit într-un colț al arenei din Dortmund între fanii Turciei și fanii Georgiei.

Suporterii celor două naționale s-au luat la bătaie și au apucat să își împartă pumni serios până la intervenția forțelor de ordine.

Este primul meci al Georgiei la un turneu final.

Înaintea intonării imnului Georgiei, fanii Turciei au început să fluiere copios și viceversa.

Turkey and Georgia fans are fighting with each other in the stadium… 🇹🇷🇬🇪#EURO2024 pic.twitter.com/nEG47JPBy2