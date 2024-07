UEFA a decis: acesta este cel mai bun 11 de la EURO! Din comisie face parte și Ionuț Lupescu

UEFA a ales cel mai bun 11 de la Campionatul European din Germania. Echipa de observatori tehnici ai UEFA, din care face parte şi Ionuţ Lupescu, a optat pentru șase jucători spanioli.

Care a fost cel mai bun 11 de la Campionatul European de fotbal? UEFA a ales o echipă din care fac parte șase jucători spanioli, doi francezi, un elvețian, un englez și un german.

Comisia Tehnică a UEFA, din care face parte și Ionuț Lupescu, a ales următorul prim unsprezece:

Maignan (Franța) - Walker (Anglia), Akanji (Elveția), Saliba (Franța), Cucurella (Spania) - Rodri (Spania), Olmo (Spania), Fabian Ruiz (Spania) - Lamine Yamal (Spania), Musiala (Germania), Nico Williams (Spania).

