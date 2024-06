Un jucător al naționalei României recunoaște: ”Eu m-aș arunca de pe un pod...”

Vasile Mogoş a declarat, miercuri, că el şi colegii săi din lotul tricolor prezent la Campionatul European ar face orice pentru echipa naţională.

“Cred că suntem 26 de titulari în echipa asta. Suntem toţi de suflet. Cred că şi dacă îl întreabă pe Moruţan dacă intră pe teren, o face şi cu un picior rupt, intră şi face diferenţa. Eu m-aş arunca de pe un pod pentru naţională, asta înseamnă să ai suflet.

Mi-am dorit de când eram copil să ajung la naţională. Să joci un turneu final cred că este visul cel mai mare al unui copil. Aş face orice pentru echipa naţională. O să fac totul pentru echipa naţională”, a spus Mogoş.

El a precizat că după meciul cu Ucraina, scor 3-0, a fost cea mai frumoasă atmosferă de când este el în fotbal.

“După victoria cu Ucraina a fost cea mai frumoasă atmosferă de când trăiesc fotbalul. Am fost toţi împreună bucuroşi. Am arătat că ştim să ne bucurăm. Sperăm să fie aşa şi la următorul meci. Trebuie să fim capabili să fim echilibraţi. Trebuie să fim umili, nu am făcut încă nimic.

Tot ce am făcut până cum a fost cu disciplină, cu muncă, şi trebuie să fie la fel în continuare. Am avut la meciul cu Ucraina 100 de minute pielea de găină, de când au intrat colegii, la imn, la goluri... Emoţie mai mare cred că nu am avut niciodată în viaţă, după ce s-a născut fetiţa”, a precizat fotbalistul.

Meciul Belgia – România, din grupa E a Campionatului European, se va disputa, sâmbătă, la Koln, de la ora 22.00.

Ads