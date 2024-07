A fost cu România la EURO 2024, iar acum și-a făcut un tatuaj special. Ce va apărea mereu pe pieptul ”tricolorului”?

România a jucat în faza optimilor de finală de la EURO 2024, unde a fost eliminată cu 3-0 de Olanda. Chiar și așa, turneul a fost unul bun pentru tricolori, care au redevenit apreciați de public.

Chiar și fotbaliștii ce au jucat puțin în Germania au atras simpatia publică. Un exemplu în acest sens este Vasile Mogoș. Fundașul dreapta al naționalei a jucat un singur meci la EURO, chiar cu Olanda, dar a ieșit accidentat după 38 de minute.

La finalul turneului, Mogoș a decis să își facă un tatuaj. Pe pieptul lui apare acum mesajul ”GENERAȚIA DE SUFLET”, subliniat de o linie tricoloră.

Vasile Mogoș a adunat, în total, 8 meciuri la echipa națională, fiind debutat de Cosmin Contra în noiembrie 2019. În timpul europeanului, acesta a spus că își iubește foarte tare țara.

„A fost extraordinar ce s-a întâmplat cu Ucraina, cred că cea mai frumoasă atmosferă de când trăiesc fotbalul. Cred că la fel a fost și pentru colegii mei. Am fost cu toții bucuroși. Ați văzut și voi, am arătat că știm să ne bucurăm împreună și sperăm să fie tot așa și la următorul meci. Am avut piele de găină 100 de minute, de când au intrat colegii, la imn, la goluri... Emoții mai mari cred că n-am avut niciodată în viață.

Eu cred că suntem 26 de titulari în echipa asta. Nu contează cine joacă și cine nu. Eu cred în grupul ăsta, suntem toți de suflet, așa cum a spus Mister.

Cred că și dacă îl întreabă pe Moruțan dacă intră pe teren, o face și cu un picior rupt, intră și face diferența! Bineînțeles că îmi doresc să joc, dar și prin bancă, prin tribună... eu m-aș arunca de pe pod pentru națională, pentru că asta înseamnă să ai suflet.

Și cred că ”Misteru” a înțeles asta, cum sunt eu sunt și ceilalți 25. Plus Moruțan, a afirmat fundașul dreapta în prima fază”, spunea Vasile Mogoș, în timpul Campionatului European.

