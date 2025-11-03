Euro digital intră în faza finală! Christine Lagarde a anunțat când va avea loc lansarea

Președintele Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a anunțat, la sfârșitul săptămânii trecute, că proiectul vizând euro digital a intrat în ultima fază și că mai este nevoie doar de acordul Parlamentului European pentru a fi pus în aplicare.

Lagarde insistă asupra faptului că forurile de conducere ale Uniunii Europene au cerut BCE să urgenteze procesul privind lansarea euro digital.

Trebuie arătat însă că proiectul este extrem de controversat și se confruntă cu numeroase critici, atât din partea cetățenilor din țările europene, care acuză o încercare a îngrădi drepturile cetățenești, cât și a băncilor comerciale, care se tem de costurile ridicate ce le vor afecta profiturile.

”Un simbol al încrederii în destinul comun”

”Am vești bune legate de ”frontul” privind euro digital. Consiliul guvernatorilor BCE a decis să treacă la următoarea fază, cea finală, a proiectului, și anume pregătirea tehnică pentru prima emitere.

Cealaltă veste bună este că, în data de 23 octombrie, Consiliul European ne-a cerut nouă (BCE – n.r.) și tuturor celorlalți implicați să accelerăm procesul, pentru a putea pune în practică moneda euro digital cât de curând posibil.

Este un proces important pentru că, atât timp bancnotele vor continua să circule, ne dorim ca banii lichizi să existe și în forma monedei euro digital.

Așa veți putea să utilizați în același timp bancnotele, dar să și ”dați click” pe euro digital.

Este multă muncă de făcut în următoarele câteva luni și, dacă primim aprobarea Parlamentului European, pe parcursul lui 2026 vom fi capabili să pregătim un euro digital pilot, pentru a fi lansat în 2027.

Dacă rezultatele programului pilot sunt concludente și pozitive, va avea loc o lansare formală în toată Europa, în 2029.

Este un proiect important, pentru că euro este valuta noastră și a voastră, astfel ne aduce împreună, este simbolul încrederii în destinul nostru comun.

Pornim deci în faza finală de pregătire a euro digital!”, a declarat Christine Lagarde, prin intermediul unei postări video publicate pe rețelele sociale, conform Risco.ro.

Critici și controverse

Trebuie arătat că proiectul euro digital se confruntă cu o opoziție susținută din partea a multe voci ale cetățenilor europeni, care s-au exprimat critic inclusiv în comentariile postate în subsolul mesajului video al Christinei Lagarde.

Euro digital, chiar dacă nu va elimina complet numerarul, înseamnă sfârșitul controlului europenilor asupra propriilor lor bani din conturile bancare.

BCE va gestiona în mod direct banii, opțiunile de cheltuieli și economii ale tuturor, persoane fizice sau juridice, fără anonimat.

Prin intermediul unei monede digitale controlate de o bancă centrală, emitentul poate decide și controla strict când, cum, unde și în ce scop își poate folosi banii utilizatorul.

În ciuda asigurărilor date de BCE că lansarea euro digital nu va bulversa sistemul financiar european, băncile germane, cu precădere cele din zona băncilor cooperatiste, și-au manifestat deja opoziția la proiect.

