Panică în sistemul bancar. Se cere o monedă euro digitală, ca salvare în caz de blackout: „Serviciile de plată, la fel de esențiale ca apa potabilă”

Piero Cipollone, membru în boardul executiv al Băncii Centrale Europene, a declarat joi în faţa Comisiei pentru Afaceri Economice a Parlamentului European că introducerea unei versiuni digitale a monedei euro este necesară pentru a garanta continuitatea plăţilor în situaţii de perturbări majore. Potrivit oficialului BCE, un astfel de „euro digital” ar asigura un mijloc de plată digital gratuit şi universal acceptat, disponibil „în orice moment”, inclusiv în cazuri precum pene de curent, tăieri ale cablurilor submarine sau atacuri cibernetice asupra băncilor.

Cipollone a atras atenţia asupra dependenţei actuale a nucleului sistemelor de plată digitale europene de furnizori din afara Uniunii Europene, ceea ce, în opinia sa, poate limita capacitatea Europei de a răspunde rapid şi autonom în timpul unor crize. El a mai comparat serviciile de plată cu utilităţile esenţiale, subliniind că acestea trebuie să fie permanente, „la fel de esenţiale pentru viaţa de zi cu zi ca electricitatea sau apa potabilă”.

În expunerea sa, reprezentantul BCE a menţionat exemple concrete pentru a ilustra vulnerabilităţile infrastructurii: sabotarea cablurilor submarine în Golful Finlandei şi Marea Baltică, dar şi întreruperile reţelelor electrice din Spania şi Portugalia, evenimente care au lăsat persoane în imposibilitatea de a efectua plăţi pentru că nu aveau numerar sau acces la servicii digitale. În acest context, Cipollone a susţinut că euro digital ar contribui nu doar ca inovaţie tehnologică, ci şi ca bun public menit să întărească rezilienţa Europei.

Banca Centrală Europeană lucrează de mai mulţi ani la pregătirea unui posibil euro digital, a precizat oficialul, dar lansarea efectivă a monedei digitale va depinde de aprobarea statelor membre ale zonei euro.

