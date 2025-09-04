Panică în sistemul bancar. Se cere o monedă euro digitală, ca salvare în caz de blackout: „Serviciile de plată, la fel de esențiale ca apa potabilă”

Autor: Alexandru Negrici
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 17:39
297 citiri
Panică în sistemul bancar. Se cere o monedă euro digitală, ca salvare în caz de blackout: „Serviciile de plată, la fel de esențiale ca apa potabilă”
Simbolul monedei euro. FOTO /Unsplash

Piero Cipollone, membru în boardul executiv al Băncii Centrale Europene, a declarat joi în faţa Comisiei pentru Afaceri Economice a Parlamentului European că introducerea unei versiuni digitale a monedei euro este necesară pentru a garanta continuitatea plăţilor în situaţii de perturbări majore. Potrivit oficialului BCE, un astfel de „euro digital” ar asigura un mijloc de plată digital gratuit şi universal acceptat, disponibil „în orice moment”, inclusiv în cazuri precum pene de curent, tăieri ale cablurilor submarine sau atacuri cibernetice asupra băncilor.

Cipollone a atras atenţia asupra dependenţei actuale a nucleului sistemelor de plată digitale europene de furnizori din afara Uniunii Europene, ceea ce, în opinia sa, poate limita capacitatea Europei de a răspunde rapid şi autonom în timpul unor crize. El a mai comparat serviciile de plată cu utilităţile esenţiale, subliniind că acestea trebuie să fie permanente, „la fel de esenţiale pentru viaţa de zi cu zi ca electricitatea sau apa potabilă”.

În expunerea sa, reprezentantul BCE a menţionat exemple concrete pentru a ilustra vulnerabilităţile infrastructurii: sabotarea cablurilor submarine în Golful Finlandei şi Marea Baltică, dar şi întreruperile reţelelor electrice din Spania şi Portugalia, evenimente care au lăsat persoane în imposibilitatea de a efectua plăţi pentru că nu aveau numerar sau acces la servicii digitale. În acest context, Cipollone a susţinut că euro digital ar contribui nu doar ca inovaţie tehnologică, ci şi ca bun public menit să întărească rezilienţa Europei.

Banca Centrală Europeană lucrează de mai mulţi ani la pregătirea unui posibil euro digital, a precizat oficialul, dar lansarea efectivă a monedei digitale va depinde de aprobarea statelor membre ale zonei euro.

Cum este viața fără smartphone timp de 30 de zile: "O lecție pe care nu o voi uita"
Cum este viața fără smartphone timp de 30 de zile: "O lecție pe care nu o voi uita"
Viața fără smartphone poate părea imposibilă în ziua de azi, dar renunțarea temporară la telefon poate avea efecte neașteptate asupra atenției, relațiilor și stării de bine. Momentele...
Cum a convins ministrul Bogdan Ivan trei companii de furnizare a energiei electrice să scadă tarifele sub 1,30 lei
Cum a convins ministrul Bogdan Ivan trei companii de furnizare a energiei electrice să scadă tarifele sub 1,30 lei
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a declarat joi, 4 septembrie, că avem deja trei operatori de furnizare a energiei electrice ale căror tarife au scăzut deja sub 1,30 lei, cifra maximă la care...
#euro digital, #Blackout, #plata , #zona euro
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Nu cred! Va bagati singur acul in vena?". Gigi Becali a spus tot si a surprins pe toata lumea, in direct la TV
a1.ro
Tinuta aleasa de Viorica Dancila la parada militara de la Beijing. Ce semnificatie ascunsa ar putea avea
DigiSport.ro
A aparat un penalty si peste cateva secunde a murit! Imagini cu puternic impact emotional

Ep. 123 - Miami și Coasta de Azur pe banii noștri

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum este viața fără smartphone timp de 30 de zile: "O lecție pe care nu o voi uita"
  2. Cum a convins ministrul Bogdan Ivan trei companii de furnizare a energiei electrice să scadă tarifele sub 1,30 lei
  3. Panică în sistemul bancar. Se cere o monedă euro digitală, ca salvare în caz de blackout: „Serviciile de plată, la fel de esențiale ca apa potabilă”
  4. Memorandumul cu măsuri privind reducerea etapizată a prețului la energia electrică, adoptat de Guvern
  5. Guvernul taie gratuitatea pentru 1,5 milioane de români pentru a face o economie de 21 de milioane de euro. Decizie controversată
  6. Revigorare surprinzătoare a consumului domestic în luna iulie! Ce a provocat creșterea
  7. Măsurile anunțate de ministrul Energiei Bogdan Ivan care ar reduce prețul energiei electrice și ar scădea facturile. Ce înseamnă preț dinamic VIDEO
  8. Firmă fantomă, cu sediu într-o toaletă publică, validată de ANAF. Investigație Recorder: Compania are profituri mai mari decât Coca-Cola România sau Engie
  9. Premieră la Dacia. Se face "sfânta treime" dorită de români: 4x4, cutie automată și consum mic. Plus padele pe volan. Două modele primesc îmbunătățirile GALERIE FOTO
  10. Pană IT: Google nu mai poate fi accesat de o parte dintre români. Problema s-a extins și la YouTube sau Gmail