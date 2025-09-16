Aderarea la euro aduce panică în Bulgaria, după o teorie propagată de un grup religios despre bancnota care ar înfățișa diavolul

Autor: Daniel Groza
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 11:22
Aderarea la euro aduce panică în Bulgaria, după o teorie propagată de un grup religios despre bancnota care ar înfățișa diavolul
Demonul de pe bancnota de 50 de euro FOTO Reddit

Înainte de aderarea la zona euro, Bulgaria se confruntă cu un val de zvonuri lansat pe rețelele sociale de un grup de persoane religioase, conform cărora bancnota de 50 de euro ar înfățișa un demon dacă este pliată într-un anumit fel.

Un purtător de cuvânt al Băncii Centrale Europene a dat asigurări că imaginile unui presupus diavol sau demon, care pot apărea atunci când bancnota de 50 de euro este pliată, nu fac parte în niciun fel din designul sau conceptul monedei.

Designul seriei actuale se bazează pe tema "epoci și stiluri", de aceea bancnotele de 50 de euro din ambele serii înfățișează feronete și uși, simbolizând spiritul european de deschidere și cooperare. Podurile de pe verso simbolizează comunicarea dintre popoarele Europei, precum și dintre Europa și restul lumii, accentuată și mai mult de reprezentarea geografică a Europei.

"Alte imagini care pot apărea atunci când bancnotele sunt pliate într-un anumit fel sunt neintenționate și nu au nicio legătură cu designul lor", a spus acesta, conform Antena 3 CNN.

Pe rețelele de socializare circulă sugestii și teorii ale conspirației conform cărora chiar și plasarea a două bancnote de 100 de euro una lângă alta creează o imagine satanică.

Bulgaria va deveni al 21-lea stat membru al zonei euro. Moneda unică a fost introdusă în 1999 ca monedă de cont și a început să circule sub formă de bancnote și monede la 1 ianuarie 2002. Euro este moneda oficială a Austriei, Belgiei, Croației, Ciprului, Estoniei, Finlandei, Franței, Germaniei, Greciei, Irlandei, Italiei, Letoniei, Lituaniei, Luxemburgului, Maltei, Olandei, Portugaliei, Slovaciei, Sloveniei și Spaniei. Croația a fost ultima țară care a aderat la zona euro, introducând moneda comună la data de 1 ianuarie 2023.

